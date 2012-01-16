〔中国债市动态〕流动性骤紧令现券收益率小涨,逆回购或为资金面纡困

路透上海1月16日电---中国银行间债市周一现券收益率小涨,源於流动性紧张推动资金价格大幅走升,同时并打压债市买气,导致成交活跃度减弱.但随着央行启动逆回购操作为资金面减压,节前现券收益率或将趋於稳定.

交易员表示,今日央行启动逆回购申报需求,预示春节前资金面紧绷或将得以缓解,且市场对节後资金面将显着回暖的预期较为一致,因此今日流动性紧张属短期扰动因素,并不会影响债市回暖的大趋势.

"(现券)收益率变化不大,就涨了2-3个点,主要是资金紧张了,买盘更加谨慎...每年年前资金都会紧张点的,但是如果央行进行逆回购的话,至少未来资金供给应该没什麽大问题了"上海一银行交易员称.

她并指出,临近春节,债市交易活跃度减弱,逆回购对於市场的利好效果或将在节後体现出来,而节前收益率整体仍将保持稳定.

不过也有交易员称,虽然央行启动逆回购需求申报,但尚难定论,对市场流动性的利好目前还没有显现.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘跳涨.今天是存款准备金清算日,虽有本月上旬末与上月末存款差额退款,但也有中小机构保证金存款准备金的补缴,另有春节长假现金提款和财政存款上缴冲击,资金拆入难度很大.[ID:nCN1339448]

中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[ID:nCN1339172]

剩余期限约0.91年的央票1101096券最新双边报价tCN1101096=CFXM为3.5099%/3.4500%,上日尾盘为3.4700%/3.4501%.(完)