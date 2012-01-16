〔中国货币市场〕回购利率跳涨,逆回购需求启动申报尚未利好紧张资金面(更新版)

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京1月16日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘跳涨.今天是存款准备金清算日,虽有本月上旬末与上月末存款差额退款,但也有中小机构保证金存款准备金的补缴,另有春节长假现金提款和财政存款上缴冲击,资金拆入难度很大.
交易员并表示,虽然央行启动逆回购需求申报,但尚难定论,对市场流动性的利好目前还没有显现.
"上午资金面偏紧.是有(存款)准备金退款,但也有补缴呀;再加上提现和财政存款的影响,资金面应该是净抽走,所以会显得比较紧." 北京一国有银行交易员说,"逆回购只是给了一与央行沟通的渠道,放不放,还不知道呢."
上海一大型银行交易员亦表示,确有逆回购需求申报,但操作与否及量级尚难确认,资金拆入难度依然很大.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.本月5日,因商业银行在此前年末时点时普遍突击拉存款以应对各种考核,机构补缴准备金较多,市场普遍预计,今日清算时会有相当数量的退款.
央行去年三季度时将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行分批次、分比例上缴,其中中小金融机构今日将缴纳基数从60%上调至80%.
中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[ID:nCN1339172]今年春节假期为1月22日-1月28日.
此外,国家外管局局长易纲日前指出,当前外汇收支的运行态势可能延续一段时间,2012年全年外汇资金总体保持净流入,但流入总量将大大低於过去几年的平均水平.[ID:nCN1338692]对此,市场人士表示,该判断符合市场预期;外汇占款对资金面的影响,仍待边走边看.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
===============================================================================
其中:一天CN1DRP=CFXS 5.4981 4.6771 +82.10 1,750.05
七天CN7DRP=CFXS 5.7560 4.8975 +85.85 27.29
14天CN14DRP=CFXS 6.4177 6.1147 +30.30 142.56
-------------------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 5.4681 4.6472 +82.09 313.95
七天CHICNY7D=CFXS 5.6000 4.9129 +68.71 1.10
-------------------------------------------------------------------------------
上海证交所质押式回购利率
其中:一天<0#CN1DRPO=SS> 4.8750 3.0400 +183.50 314.53
七天<0#CN7DRPO=SS> 8.1600 5.2900 +287.00 118.55
14天<0#CN14DRPO=SS> 4.0650 3.7150 +35.00 61.94
-------------------------------------------------------------------------------
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 5.4400 4.6300 +81.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 5.4825 4.8100 +67.25
14天CN14DRPFIX=CFXS 6.4000 6.1500 +25.00
-------------------------------------------------------------------------------
Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 5.4725 4.6363 +83.62
七天SHICNYSWD= 5.5850 4.8383 +74.67
三个月SHICNY3MD= 5.4844 5.4570 +2.74
=============================================================================== (完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进/林高丽
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。