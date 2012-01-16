〔路透调查〕日本公债市场人气迅速好转至接近中性水平

路透东京1月16日电---周一公布的一份路透周度调查显示,日本公债市场的人气迅速好转,此前标普下调欧元区多国评级,令欧债危机忧虑重燃.

调查中的日本公债多空动向指标(bull-bear DI)从上周的负38升至负3,上周数值为去年7月初以来最低.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数JGBBBI=.

"随着我们进入1月的第二周,买入长期债的投资者正获得动能,考虑到对日本经济的悲观情绪攀升,这是正常举动,"SMBC日兴证券首席分析师佐野一彦称.

但该多空动向指标未能升为正数,因部分人士认为随着收益率(殖利率)已降至低位,还将出现更多谨慎情绪.周一10年期公债收益率JP10YTN=JBTC跌至0.935%的14个月低位.

对於日本自身财政改革的忧虑会抑制投资者的胃纳,日本首相野田佳彦致力於上调消费税的努力料面临来自国会的阻力.

此次针对来自主要机构191位市场人士的在线调查获得57份反馈,调查进行时间为从上周五至周日2300GMT时.

受访市场人士的预估中值为,10年期日本公债收益率在本周结束时料为0.950%JP10YT=POLL.(完)