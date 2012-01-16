主要国家经济指标预测--1月17日****

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透1月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1月17日(二)
0200 新西兰央行海外资产 12月 -- +55.7%
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.2%
(较上年同期) +4.2% +4.8%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.2%
(较上年同期) +4.7% +5.2%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.2%
(较上年同期) +4.8% +5.3%
1000 欧元区HICP(较前月) 12月终值 +0.4% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
核心HICP(较上月) +0.4% 持平
(较上年同期) +1.7% +2.0%
1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 负50.0 负53.8
现况指数 正24.0 正26.8
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 11.00 9.53
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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1月16日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 12月 -1.1% --
报纸招聘广告 +3.5% --
0030 澳洲房屋融资 11月 +1.4% +1.0%
0500 日本消费者信心指数 12月 38.9 --
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 12月 持平 +0.2%
(较上年同期) +3.0% +3.2%
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.3% -0.3%
(较上年同期) -2.3% -2.9%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +3.7% +3.7%
2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 0 -- (完)
--整理 艾茂林/王冠中;审校 程琳
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