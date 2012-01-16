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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 06:49 BJT

****主要国家经济指标预测--1月17日****

路透1月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月17日(二)

0200 新西兰央行海外资产 12月 -- +55.7%

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.2%

(较上年同期) +4.2% +4.8%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.2%

(较上年同期) +4.7% +5.2%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.2%

(较上年同期) +4.8% +5.3%

1000 欧元区HICP(较前月) 12月终值 +0.4% +0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

核心HICP(较上月) +0.4% 持平

(较上年同期) +1.7% +2.0%

1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 负50.0 负53.8

现况指数 正24.0 正26.8

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 11.00 9.53

1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1月16日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告 12月 -1.1% --

报纸招聘广告 +3.5% --

0030 澳洲房屋融资 11月 +1.4% +1.0%

0500 日本消费者信心指数 12月 38.9 --

0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 12月 持平 +0.2%

(较上年同期) +3.0% +3.2%

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.3% -0.3%

(较上年同期) -2.3% -2.9%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +3.7% +3.7%

2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 0 -- (完)

--整理 艾茂林/王冠中;审校 程琳

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