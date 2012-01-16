〔日本数据〕12月经季节调整的消费者信心指数升至38.9--政府

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透东京1月16日电---日本内阁府周一公布的调查显示,12月消费者信心较上月回升,但对经济的疑虑及金融市场不稳,令前景笼罩阴霾.
调查显示,12月经季节调整的消费者信心指数为38.9,高於上月的38.1.
数值低於50意味着消费者持悲观态度.
以下为数据细目:
12月 11月 10月 9月
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一般家庭 38.9 38.1 38.6 38.6 (完)
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--编译 龚芳;审校 张涛
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