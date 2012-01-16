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货币新闻 | 2012年 1月 16日 星期一 13:15 BJT

〔日本数据〕12月经季节调整的消费者信心指数升至38.9--政府

路透东京1月16日电---日本内阁府周一公布的调查显示,12月消费者信心较上月回升,但对经济的疑虑及金融市场不稳,令前景笼罩阴霾.

调查显示,12月经季节调整的消费者信心指数为38.9,高於上月的38.1.

数值低於50意味着消费者持悲观态度.

以下为数据细目:

12月 11月 10月 9月

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一般家庭 38.9 38.1 38.6 38.6 (完)

参看相关细节,可点选日本内阁府网站(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 龚芳;审校 张涛

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