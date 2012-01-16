《中国新债预测》国开行七年固息债利率预测均值3.78%,五年浮息69bp

* 招标品种: 国开行七年固息债 五年浮息债(一年定存基准)

* 招标金额: 至多200亿元人民币 至多100亿元

* 预测均值: 3.78% 69bp

* 预测区间: 3.68%-3.85% 65bp-71bp

* 招标时间: 周二(17日)上午10:00-11:00 周二(17日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商) 7位(银行、券商)

路透上海1月16日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行两期金融债.路透调查显示,债市中期看好的局面未变,尽管恰逢春节前资金趋紧,但由於缴款日在节後,对机构投标影响或有限,其中七年固息债的中标利率预测均值落在3.78%.

交易员并指出,目前定存浮息品种绝对收益率水平较高,与固息品种相比至少隐含了两次降息的预期,整体投资价值不错,预计明日五年期浮息债利差预测均值为69bp.

"上周10年国开债就招的不错,虽然资金比较紧,(明天两期新债)估计还是跟二级差不多或稍低一点,七年的可能在3.75-3.8%吧,"北京一银行交易员称.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期品种最新收益率3.7687%;银行间浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新报在0.7377%,按目前3.50%的一年定存利率计算,绝对收益水平在4.24%左右.

二级市场上,剩余期限约6.93年的农发行固息债110420券最新成交收益率CN110420=CFXS为3.7667%,剩余期限约5.03年的国开行浮息债100202券最新报价收益率CN110202=CFXM为4.27%/4.25%,对应利差为77bp/75bp.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一跳涨.今天是存款准备金清算日,虽有本月上旬末与上月末存款差额退款,但也有中小机构保证金存款准备金的补缴,另有春节长假现金提款和财政存款上缴冲击,资金拆入难度很大.[CN/CN]

中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[ID:nCN1339172]今年春节假期为1月22日-1月28日.

上述两期债为国开行今年第二和三期金融债.具体条款如下:

第2期 第3期

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发行总量 不超过200亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 七年/固息 五年/浮息

招标时间 1月17日10:00-11:00 1月17日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月1日 2月2日

起息日 2月1日 2月2日

发行期 1月18日-2月1日 1月18日-2月2日

上市日 2月7日 2月8日

基本承销额 有 无

付息频率 按年付息 按年付息

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)