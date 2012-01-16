《中国新债预测》国开行七年固息债利率预测均值3.78%,五年浮息69bp

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
* 招标品种: 国开行七年固息债 五年浮息债(一年定存基准)
* 招标金额: 至多200亿元人民币 至多100亿元
* 预测均值: 3.78% 69bp
* 预测区间: 3.68%-3.85% 65bp-71bp
* 招标时间: 周二(17日)上午10:00-11:00 周二(17日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 7位(银行、券商) 7位(银行、券商)
路透上海1月16日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行两期金融债.路透调查显示,债市中期看好的局面未变,尽管恰逢春节前资金趋紧,但由於缴款日在节後,对机构投标影响或有限,其中七年固息债的中标利率预测均值落在3.78%.
交易员并指出,目前定存浮息品种绝对收益率水平较高,与固息品种相比至少隐含了两次降息的预期,整体投资价值不错,预计明日五年期浮息债利差预测均值为69bp.
"上周10年国开债就招的不错,虽然资金比较紧,(明天两期新债)估计还是跟二级差不多或稍低一点,七年的可能在3.75-3.8%吧,"北京一银行交易员称.
中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期品种最新收益率3.7687%;银行间浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新报在0.7377%,按目前3.50%的一年定存利率计算,绝对收益水平在4.24%左右.
二级市场上,剩余期限约6.93年的农发行固息债110420券最新成交收益率CN110420=CFXS为3.7667%,剩余期限约5.03年的国开行浮息债100202券最新报价收益率CN110202=CFXM为4.27%/4.25%,对应利差为77bp/75bp.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一跳涨.今天是存款准备金清算日,虽有本月上旬末与上月末存款差额退款,但也有中小机构保证金存款准备金的补缴,另有春节长假现金提款和财政存款上缴冲击,资金拆入难度很大.[CN/CN]
中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[ID:nCN1339172]今年春节假期为1月22日-1月28日.
上述两期债为国开行今年第二和三期金融债.具体条款如下:
第2期 第3期
-----------------------------------------------------------------------
发行总量 不超过200亿元 不超过100亿元
期限/计息方式 七年/固息 五年/浮息
招标时间 1月17日10:00-11:00 1月17日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款日 2月1日 2月2日
起息日 2月1日 2月2日
发行期 1月18日-2月1日 1月18日-2月2日
上市日 2月7日 2月8日
基本承销额 有 无
付息频率 按年付息 按年付息
发行人增发权利 保留 保留
----------------------------------------------------------------------
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。