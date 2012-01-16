〔美国经济〕2012年零售销售料增长3.4%,增速放缓--NRF

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透纽约1月15日电---据全美零售商联合会(NRF),2012年美国零售销售预计改善,但速度放缓,受制於就业市场复苏乏力和消费者收入增长缓慢.
NRF在其年度会议上发布的预测称,今年零售销售将增长3.4%,增幅低於2011年的4.7%.
"考虑到美国经济面临的挑战,这是符合实际的预测,"NRF执行长Matthew Shay对记者表示,并称消费者支出的改善目前仍将是"渐进的".
据NRF,11月和12月零售销售增长4.1%,略高於其预测的3.8%,这是商家一年中最重要的销售季.
Shay表示,由於整体增长不足以支持所有商家,零售商仍需继续拼抢生意.
他说,消费者支出面临的最大威胁是欧洲债务危机可能冲击美国经济.
NRF预测的3.4%增长率,低於3.1%的10年平均水平.(完)
--编译 张涛;审校 李爽
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