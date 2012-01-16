〔澳洲股市〕收跌1.2%,标普调降欧元区国家债信评等令市场保持谨慎

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透墨尔本1月16日电---澳洲股市周一下跌1.2%,银行和矿业类股领跌,此前标准普尔下调法国等欧元区九国债信评等,这令该地区债务融资问题恶化.
"欧洲市场开始交易前,投资者看似情绪谨慎,因该地区还未对评级调降做出反应."IG Markets分析师Stan Shamu称.
他说,美国市场周一因假日休市,在本周稍晚的美国企业业绩公布前投资者亦感到紧张.
大型承包商LeightonLEI.AX上调获利指引後,成为市场鲜有的一个亮点.
指标S&P/ASX 200指数收跌48.7点,至4,147.2点.该指数上周五上涨14.9点,当周收高2.1%.
新西兰指标NZX 50指数.NZ50下滑0.5%,报3,210.6.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
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路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。