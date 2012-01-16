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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 13:42 BJT

〔澳洲股市〕收跌1.2%,标普调降欧元区国家债信评等令市场保持谨慎

路透墨尔本1月16日电---澳洲股市周一下跌1.2%,银行和矿业类股领跌,此前标准普尔下调法国等欧元区九国债信评等,这令该地区债务融资问题恶化.

"欧洲市场开始交易前,投资者看似情绪谨慎,因该地区还未对评级调降做出反应."IG Markets分析师Stan Shamu称.

他说,美国市场周一因假日休市,在本周稍晚的美国企业业绩公布前投资者亦感到紧张.

大型承包商LeightonLEI.AX上调获利指引後,成为市场鲜有的一个亮点.

指标S&P/ASX 200指数收跌48.7点,至4,147.2点.该指数上周五上涨14.9点,当周收高2.1%.

新西兰指标NZX 50指数.NZ50下滑0.5%,报3,210.6.(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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