〔中国房地产〕2011年全年房地产开发投资同比增长27.9%--国家统计局

路透基点：江西省高速公路委托星展银行中国安排5亿元人民币贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
路透北京1月17日电---中国国家统计局周二公布,中国2011年全年房地产开发投资同比增长27.9%.
统计局并公布,中国2011年全年商品房销售面积同比增长4.9%,销售额同比增长12.1%.
此外,中国2011年全年房屋新开工面积同比增长16.2%.(完)
欲了解更多详情,请点选统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。