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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 10:09 BJT

〔中国房地产〕2011年全年房地产开发投资同比增长27.9%--国家统计局

路透北京1月17日电---中国国家统计局周二公布,中国2011年全年房地产开发投资同比增长27.9%.

统计局并公布,中国2011年全年商品房销售面积同比增长4.9%,销售额同比增长12.1%.

此外,中国2011年全年房屋新开工面积同比增长16.2%.(完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站(www.stats.gov.cn/)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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