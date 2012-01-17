《交易视点》中国债市收益率中期仍有下行空间,货币政策放松可期--中信

路透上海1月17日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，尽管短期内因资金利率回升,债市收益率下行受到抑制,但从中期看,中国经济仍有下滑的风险,而通胀的持续缓解将为货币政策放松提供更大空间,债市收益率中期仍有有望下行.

**未来1-2季度,CPI同比涨幅将稳步下行**

去年12月CPI同比涨幅为4.1%，经季调後CPI环比折年率继续走低，达到-1.8%左右。从11 月开始季调後CPI环比已经连续两个月处於负值区域，通缩的风险进一步增大。

春节效应导致1月份食品价格环比上涨，然而由於去年1月份食品价格环比也较高，今年1 月份CPI同比有望继续平稳回落。

我们判断未来1-2个季度内，CPI环比将维持偏低的水平，CPI同比也将稳步下行，下行的快慢程度主要取决於国内的政策调整以及海外的经济形势变化。

上周标准普尔公司宣布下调法国等9个欧元区国家的长期信用评级，这意味着欧债危机已经逐步向欧元区核心国家蔓延。

我们认为，欧元区仍处於金融体系和财政体系的双重恶性循环中，欧元区经济正陷入衰退。随着紧缩政策的不断延续，一些边缘国家可能由於无法达到赤字目标未能获得救助资金或者由於承受不了紧缩的痛苦而选择退出欧元区。

**市场研判**

短期内，由於资金利率下行受阻，利率产品长端收益率的下行空间也受到抑制。

然而，从基本面的角度看，尽管货币信贷在近两个月有所扩张，但仍不足以刺激内需增长大幅回升，随着欧元区逐步陷入衰退，中国出口增速持续放缓，经济仍有继续下滑的风险。另外2月份开始通胀同比的加快回落也将为货币政策的放松提供更大的空间。

春节後资金利率有望下一个台阶，一季度末市场可能出现降息预期。因此从中期的角度来看，利率产品短端和长端收益率仍都有一定的下行空间，利率大幅上行的风险仍然不大。收益率的下行幅度主要取决於欧债危机的演化以及国内货币政策的变化。

标普下调法国等国评级可能重新引发市场的避险情绪，美国国债利率也将持续维持低位，因此互换利率仍然处於震荡探底的阶段。如果没有特别的利好经济的因素出现，互换利率缺乏大幅上行的基础。近期Repo互换利率上行後可以择机适度采取收5年固定端的交易。

另外从中长期看，Repo互换收益率曲线进一步平坦化的概率较低，因此也可以参与Repo1年期/5年期陡峭化交易。(完)

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