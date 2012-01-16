《企业看点》--1月16日财务活动报导摘要

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透班加罗尔1月16日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 英国金融时报周一报导称,苏格兰皇家银行(RBS.L)一组交易商正考虑进行管理层收购,目标是该行将出售或关闭的咨询业务.[ID:nL6E8CG004].
* 据一报纸周六报导,印度国有企业Oil and Natural Gas(ONGC.NS)旗下海外投资部门ONGC Videsh,与GAIL India(GAIL.NS)一并对英国Cove EnergyCOVE.L发起联合收购.[ID:nL3E8CE02B].
* Economic Times周一报导称,印度UB Group将把海外酒业务整合入一品牌,之後可能把该资产在海外上市.UB Group此举是为Kingfisher Airlines(KING.NS)筹资.[ID:nL3E8CG17A].
* 报纸Mint周一援引印度Oil India(OILI.NS)公司高管的话称,该公司在与一美国上市公司协商,收购後者在一页岩天然气田25%的股份,交易规模约为2亿美元.[ID:nL3E8CG15I]
* 金融时报周日报导称,欧洲最大石油公司中的三家,预计将出价收购Anadarko Petroleum(APC.N)的巴西业务.[ID:nL6E8CF0OI].
* 一报纸援引意大利保险商Unipol(UNPI.MI)执行长的话报导称,该公司与同业Fondiaria-SAIFOSA.MI合并的计划,不会包括出售前者的银行部门.[ID:nL6E8CE05G].(完)
--编译 洪曦;审校 李爽
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
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