《交易视点》中国信用债延续分化走势,高等级信用债配置价值更高--中信

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海1月17日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品策略报告认为，信用债分化走势可能将延续，当前仍以高等级信用债的配置价值更高，对於低评级产品，可能需要等待政策实质性放松带来的经济回暖之後，信用利差才可能有明显下降，届时这类产品可能有较好的交易性机会。
**信用分化或持续**
2008年下半年密集的评级下调事件到2009年几乎就戛然而止，主要原因是在大规模积极财政和货币政策支撑下，经济迅速触底回升，企业经营业绩因此明显改善。
然而在当前，对於低评级企业来说，经济和政策环境并不那麽有利，由於信贷政策的放松可能仍将相对犹豫，对於部分受调控相对严厉或周期性较强的行业，景气下行可能使得其经营业绩持续受经济增速放缓的冲击，对於此类产品的信用风险需相对谨慎。
对於投资策略，我们仍然坚持年报中关於信用分化的观点，当前仍以高等级信用债的配置价值更高，对於低评级产品，可能需要等待政策实质性放松带来的经济回暖之後，信用利差才可能有明显下降，届时这类产品可能有较好的交易性机会。
上周短融收益率与资金面的走势有所背离，主要原因是对流动性趋於宽松的预期，在逆回购之余，市场对於春节後准备金率下调仍然有较强的期待，短融市场因此表现较好。
从未来趋势看，虽然当前资金面相对较紧，考虑到央行可用於平衡资金面的工具仍然较多（包括逆回购、准备金率等），且相对稳定的资金面更符合当前稳健货币政策的基调，因此春节後回购利率稳步回落至正常水平的概率较大，这也在一定程度上保证了短融的配置价值，投资者可根据自身的节奏和比例对中高级短融逐步进行配置。
**一季度信贷投放不乐观**
与历年1季度信贷大量投放相对比，今年1季度的信贷投放可能并不乐观，经济增速处於低位的周期可能会有所延长，对於债券市场来说，尤其是高等级品种，这将是相对有利的支撑，另外，央行维持均衡资金面的意图也有利於中票市场。
具体来看，在经历了年初以来的明显下行之後，5年AAA中票的信用利差已经基本达到历史平均水平，在很大程度上反应了流动性放松等利好因素，我们认为在流动性未见实质性放松时，短期内继续缩窄的空间可能有限。
对於中等评级品种，尤其是部分资质较好的AA品种，由於信用利差仍然相对较高，且信用风险相对可控，因此可能存在一定的交易价值。
自2011年4季度以来，企业信用评级评级下调的事件逐渐增多，中低评级信用债的收益率也因此维持相对高位。
从评级下调的时点看，大多发生于经济增速放缓时期，2008年下半年和2011年下半年这两个经济衰退的时期，也是企业评级被密集下调的时期，这一点在美国也类似，自1981年以来美国四个经济衰退时期，也伴随着公司违约率的明显上升。
从企业资质看，被下调评级的企业大多属於AA-及以下的低评级企业；从行业看，周期性行业所属企业评级被下调的次数居多；但从所有制特征看，并未出现民营企业评级下调次数明显高於国企的现象。(完)
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--整理 边竞; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。