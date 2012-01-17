《交易视点》中国信用债延续分化走势,高等级信用债配置价值更高--中信

路透上海1月17日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品策略报告认为，信用债分化走势可能将延续，当前仍以高等级信用债的配置价值更高，对於低评级产品，可能需要等待政策实质性放松带来的经济回暖之後，信用利差才可能有明显下降，届时这类产品可能有较好的交易性机会。

**信用分化或持续**

2008年下半年密集的评级下调事件到2009年几乎就戛然而止，主要原因是在大规模积极财政和货币政策支撑下，经济迅速触底回升，企业经营业绩因此明显改善。

然而在当前，对於低评级企业来说，经济和政策环境并不那麽有利，由於信贷政策的放松可能仍将相对犹豫，对於部分受调控相对严厉或周期性较强的行业，景气下行可能使得其经营业绩持续受经济增速放缓的冲击，对於此类产品的信用风险需相对谨慎。

对於投资策略，我们仍然坚持年报中关於信用分化的观点，当前仍以高等级信用债的配置价值更高，对於低评级产品，可能需要等待政策实质性放松带来的经济回暖之後，信用利差才可能有明显下降，届时这类产品可能有较好的交易性机会。

上周短融收益率与资金面的走势有所背离，主要原因是对流动性趋於宽松的预期，在逆回购之余，市场对於春节後准备金率下调仍然有较强的期待，短融市场因此表现较好。

从未来趋势看，虽然当前资金面相对较紧，考虑到央行可用於平衡资金面的工具仍然较多（包括逆回购、准备金率等），且相对稳定的资金面更符合当前稳健货币政策的基调，因此春节後回购利率稳步回落至正常水平的概率较大，这也在一定程度上保证了短融的配置价值，投资者可根据自身的节奏和比例对中高级短融逐步进行配置。

**一季度信贷投放不乐观**

与历年1季度信贷大量投放相对比，今年1季度的信贷投放可能并不乐观，经济增速处於低位的周期可能会有所延长，对於债券市场来说，尤其是高等级品种，这将是相对有利的支撑，另外，央行维持均衡资金面的意图也有利於中票市场。

具体来看，在经历了年初以来的明显下行之後，5年AAA中票的信用利差已经基本达到历史平均水平，在很大程度上反应了流动性放松等利好因素，我们认为在流动性未见实质性放松时，短期内继续缩窄的空间可能有限。

对於中等评级品种，尤其是部分资质较好的AA品种，由於信用利差仍然相对较高，且信用风险相对可控，因此可能存在一定的交易价值。

自2011年4季度以来，企业信用评级评级下调的事件逐渐增多，中低评级信用债的收益率也因此维持相对高位。

从评级下调的时点看，大多发生于经济增速放缓时期，2008年下半年和2011年下半年这两个经济衰退的时期，也是企业评级被密集下调的时期，这一点在美国也类似，自1981年以来美国四个经济衰退时期，也伴随着公司违约率的明显上升。

从企业资质看，被下调评级的企业大多属於AA-及以下的低评级企业；从行业看，周期性行业所属企业评级被下调的次数居多；但从所有制特征看，并未出现民营企业评级下调次数明显高於国企的现象。(完)

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