〔中国房地产〕投资和新开工面积增速持续下滑,未来供应成隐忧(更新版)

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* 12月单月房地产投资增速降至年内低点

* 2011全年投资增速接近28%

* 2012年投资及新开工增速料进一步放缓

* 未来供应成隐忧

路透北京1月17日电---尽管中国2011年全年房地产投资增速维持近28%的高位,但12月单月增速却降至年内新低,新开工面积增幅亦出现较快下滑,销售持续下挫.

在2012年房地产调控方向及力度不变的预期下,投资及新开工增速将进一步放缓,未来供应成隐忧.

中国国家统计局稍早公布,2011年全年全国房地产开发投资61,740亿元人民币,同比增长27.9%.但据路透测算,12月单月投资同比增速下滑至12.3%,为8月以来连续第五个月增速放缓.

2011年房屋新开工面积同比增长16.2%,增速比前三季度回落7.5个百分点,比上年回落24.4个百分点;销售方面,全国商品房销售额同比增长12.1%,据测算12月单月销售额同比下降1.3%.

"2012年在调控基调总体不变以及货币状况微幅改善的前提下,预计房地产投资增速将进一步放缓至13%,新开工料同比下降12%,"莫尼塔投资的房地产分析师施琪表示.

他并指出,新开工及投资的持续下降将对2013年的供应造成影响,供需结构将发生逆转,房价或将面临上行压力.

在持续严厉调控政策下,目前中国住宅市场房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.去年底召开的中央经济工作会议强调,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给.[ID:nCN1283394]

**未来供应隐忧**

以一年左右时间形成市场供应的时间来看,2011年中国房地产投资及新开工的大幅下滑将在2013年形成不良影响.

中国全国工商业联合会房地产商会稍早发布报告称,因2011年商品房新开工面积增速连续下降,将严重影响2012年房地产开发投资的增长,预计2012年房地产开发投资增速约为16%.

"今年上半年会形成供应的高峰期...但是这个高峰期过了之後,新开工开始下降,意味着再往後期没了,有可能到2013年供求关系会形成恶化,"华远地产董事长任志强表示.

从房地产市场供应情况看,由於2010年3-11月商品房新开工面积的大幅增长,经过一年左右时间形成市场供应,将导致供应量的增加从2011年三季度一直持续到2012年上半年.(完)

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