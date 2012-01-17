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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 10:04 BJT

〔中国数据〕12月工业增加值同比增12.8%,消费品零售总额增18.1%--统计局

路透北京1月17日电---中国国家统计局周二公布去年12月宏观经济指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 去年同期

固定资产投资(不含农户)(1至12月) 23.8 24.1 23.4/24.5 24.5 24.5

工业增加值 12.8 12.2 11.7/13.6 12.4 13.5

社会消费品零售总额 18.1 17.2 16.2/17.7 17.3 19.1 (完)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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