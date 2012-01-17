〔中国数据〕12月工业增加值同比增12.8%,消费品零售总额增18.1%--统计局

路透基点：江西省高速公路委托星展银行中国安排5亿元人民币贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
路透北京1月17日电---中国国家统计局周二公布去年12月宏观经济指标如下(同比%):
实际值 中值 区间 前值 去年同期
固定资产投资(不含农户)(1至12月) 23.8 24.1 23.4/24.5 24.5 24.5
工业增加值 12.8 12.2 11.7/13.6 12.4 13.5
社会消费品零售总额 18.1 17.2 16.2/17.7 17.3 19.1 (完)
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--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。