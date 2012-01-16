《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透上海1月16日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年1月16日-1月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 1/16 深 飞利信 300287 2,100 15.00 37.50 银河证券 1/19 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金687.77亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1338918] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 融通四季添利 融通基金 工商银行 交通银行、海通证券等 1/16-2/24 (募集份额上限为20亿份,不包括利息折算的份额) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 中国银行、中信建投等 1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 亚洲机会股票基金(QDII) 国联安信心增长 国联安 中信银行 工商银行、国泰君安等 1/11-2/17 定期开放债券基金 泰信保本混合基金 泰信基金 中信银行 工商银行、平安证券等 1/9-2/17 (募集规模上限为9亿元人民币,包括募集期利息) 诺德双翼分级 诺德基金 华夏银行 建设银行、国泰君安等 1/9-2/10 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 债券基金(封闭期三年)(LOF) 光大保德信行业 光大保德信 农业银行 工商银行、招商证券等 1/4-2/10 轮动股票基金 上投摩根健康 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2011/12/19-1/20 品质生活股票基金 招商优势企业 招商基金 中国银行 招商银行、申银万国等 2011/12/14-1/20 灵活配置混合基金 睿智中证500 工银瑞信 中国银行 中国银行、光大证券等 2011/12/26-1/18 指数分级基金 信诚沪深300 信诚基金 建设银行 安信证券、渤海证券等 2011/12/21-1/18 指数分级基金 长城久兆中小板 长城基金 建设银行 农业银行、中信建投等 2011/12/19-1/17 300指数分级基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 中国石化 50 九个月 超短期融资券 周一 (600028.SS)(0386.HK) 国开行 200 10年 固息金融债 周一 财政部 280 1年 记账式国债 1/12-1/16 ======================================================================================== 4.国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 到期日 期限 利率 2011第三期 300 周四 九个月 5.70% 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 10 -- 10 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中国石油 中期票据 150 上周六(14日) (601857.SS)(0857.HK) 国开行 贴现金融债 150 周一 注: 由於1月22日-1月28日为春节公共假期,1月21日周六调休为工作日,考虑到资金到账时间因素,本周 路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周六. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 扬子新材 2,668 10.10 0.46 472.89 475.04 1/11 1/16 飞利信 2,100 15.00 -- -- -- 1/16 1/19 ========================================================================================(完) --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩/边竞
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。