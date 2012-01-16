〔日本股市〕日经指数收低1.4%触及四周低点,因欧洲相关忧虑加剧

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透东京1月16日电---日本股市日经指数周一收低1.4%,触及一个月低点;此前标准普尔调降法国及其他八个欧元区国家评等,加之希腊债务谈判陷入僵局,令该地区领导人或无法抑制债务危机的忧虑加剧.
日经指数.N225收盘下降1.4%,报8,378.36点,跌破25日移动均线8,467点附近,周五时收在该技术水准上方.
东证股价指数.TOPX下跌1.3%,报725.24点.(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
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路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。