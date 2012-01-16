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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 14:24 BJT

〔日本股市〕日经指数收低1.4%触及四周低点,因欧洲相关忧虑加剧

路透东京1月16日电---日本股市日经指数周一收低1.4%,触及一个月低点;此前标准普尔调降法国及其他八个欧元区国家评等,加之希腊债务谈判陷入僵局,令该地区领导人或无法抑制债务危机的忧虑加剧.

日经指数.N225收盘下降1.4%,报8,378.36点,跌破25日移动均线8,467点附近,周五时收在该技术水准上方.

东证股价指数.TOPX下跌1.3%,报725.24点.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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