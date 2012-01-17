〔中国经济〕地方债务和房地产并非经济运行最大风险--统计局(更新版)

路透北京1月17日电---中国国家统计局局长马建堂周二表示,地方债务和房地产并非中国经济运行最大风险,而今年的最大挑战仍来自於平衡经济平稳较快增长,保持物价总水平相对稳定及转变经济发展方式.

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以下为中国国家统计局2011年国民经济运行情况新闻发布会要点摘录: (*为新增内容)

*--地方债务和房地产并非最大风险--

既要保持经济的平稳较快增长,又要保持物价总水平的相对稳定,更要在结构调整、转变发展方式上取得明显进展,我认为这是(2012年)最大的挑战.

我们确实要关心、关注地方平台不良债务,要关注房地产市场的变动,但是我个人认为,这两个问题都不应该会对中国今年经济平稳运行构成多大的挑战.

有人计算,中国中央政府的国债余额加上地方债务余额占GDP的比重43%左右.公认的警戒线是60%,所以中国完全有能力通过各种方式来化解地方债务有可能带来的挑战和风险.

关於房地产,中央政府的房地产调控应该说取得了明显的成效.尽管主要指标在回落,但依然是正增长,房地产投资2011年扣除价格因素,实际增长20%,商品房销售面积增长4.9%.这就是说,房地产调控一方面取得了成效,另外一方面依然对中国经济是一个正的推动的力量.

所以我个人不认为地方债务和房地产市场是中国将来经济运行最大的风险,但是确实是要关注它带来的挑战.

--投资高增速模式需转变--

2011年,资本形成总额对GDP增长的贡献率是54.2%,最终消费对GDP增长的贡献率是51.6%,货物和服务净出口对GDP增长的贡献率是-5.8%.无论是用社会消费品零售总额来反映还是用居民消费支出来反映,应该说随着中国经济的增长,居民收入的增加,消费增长得还是比较快的.

但是消费和投资一相比,投资增长得更快.长期保持这样一个高速增长的投资,也是不可持续的,所以我们还是需要采取更多的措施,在保持投资稳定增长的同时,下更大的气力来鼓励消费的增加,鼓励我们的经济增长方式从过去过度依赖投资转向平衡的依赖投资、消费和进出口.这恐怕是一个比较长的过程，但是我已经感受到这几年投资和消费的变化过程已经开始.

--物价有望控制在认可水平--

现在很多专家学者说2012年的物价仍然在4%左右.2012年应该说是存在着把物价控制在一定范围之内的积极的因素,但中国物价中长期上涨的压力也还是存在的,包括工资,土地以及其他方面的资源,特别是矿产品.

这就需要我们的宏观调控政策注意把握住一个度,要保持宏观调控来之不易的物价上涨速度得到有效控制的好的势头,顾及到未来的物价上涨的一些压力,同时又要保持国民经济平稳较快发展.

总之,2012年物价控制在一个大家比较认可的水平上,我想还是非常有希望的.

--更加注重调整经济结构--

尽管我国经济分季度看增速在逐季回落,但经济运行仍然在正常区间,符合调控的目标,特别是中国经济中长期平稳较快发展的基本面仍然没有变.这些指标尽管在回落,但还都在一个正常的区间,而且某种程度上我们希望它运行在这样一个区间.中国经济增长根本的动力格局没有变化,或者说基本上没有变化.所以对2012年的经济运行我们还要充满信心.

未来中长期中国经济增长要更加重视转变发展方式,更加注重调整经济结构.在某种程度上说,我们对经济发展速度从过去的10%左右适当回落一点,仍然是有准备的,某种程度上也是所希望的.

2011年中国经济运行体现出来这样一个大致的走势,从总体上符合中国"十二五"期间转方式、调结构的要求.当然,任何经济政策在保持稳定连续的同时,都需要根据经济发展情况的变化,增强针对性、有效性.

--保持平稳较快增长难度增大--

2011年GDP的逐季回落,也有主动调控的因素在内,在很大程度上符合宏观调控的目标;中长期看中央更加强调转变方式,调整经济结构.如果我们的国民经济能够保持8.5-9%的速度,物价能够得到比较好的控制,方式转变得比较快,结构调整的力度比较大,很可能是一个比较理想的宏观经济的总体格局.

2012年无论从国际经济环境还是国内环境来看,都是极其复杂、极具挑战性的一年.从国内看,保持经济平稳较快增长的难度增大,物价上涨的中长期压力仍然存在,部分小微企业资金紧张,生产经营仍然困难;结构调整也取得了重要进展,但节能减排的形势依然严峻.(完)