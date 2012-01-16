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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 14:19 BJT

〔韩国股市〕收低近1%,标普调降欧洲多国评级令欧债担忧重燃

路透首尔1月16日电---韩国股市周一收跌,因标准普尔调降欧洲多国评级,令欧债担忧重燃.不过由於许多市场人士对此已有预期,对市场产生的影响有限.

建筑类股跌幅居前,大宇营造(047040.KS)大跌3.98%,GS Construction(006360.KS)大跌3.25%.

韩国综合股价指数.KS11收跌0.87%,报1,859.27点.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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