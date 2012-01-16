〔韩国股市〕收低近1%,标普调降欧洲多国评级令欧债担忧重燃

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透首尔1月16日电---韩国股市周一收跌,因标准普尔调降欧洲多国评级,令欧债担忧重燃.不过由於许多市场人士对此已有预期,对市场产生的影响有限.
建筑类股跌幅居前,大宇营造(047040.KS)大跌3.98%,GS Construction(006360.KS)大跌3.25%.
韩国综合股价指数.KS11收跌0.87%,报1,859.27点.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
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东南亚股市[.SOCN]
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。