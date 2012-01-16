〔中国票据市场〕转贴利率上涨,受银监会整顿票据信托及资金紧张冲击

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透上海1月16日电---中国票据市场转贴利率周一上涨.继打击农信社和银行合作腾挪贷款规模後,银监会近期又强力整顿票据信托,此举对市场带来的冲击逐步显现,利率水平随之走升.而资金面紧绷,亦起到推波助澜的作用.
"(利率)回升,主要是银监会要整顿票据信托这事儿,"华东一银行交易员表示.
他并指出,央行启动逆回购需求的申报,确实缓解了投资者对资金面的紧张预期,有利於票据市场,但叫停发行票据类信托产品对市场的压力更大.信托的渠道被斩断後,银行可能将寻觅新的手段.
此前多位解情况的消息人士透露,银监会电话通知(窗口指导),要求信托公司停止发行票据类信托产品,显示该业务自去年下半年以来飞速增长,引起监管层对其可能干扰信贷规模控制的忧虑.[ID:nCN1331926]
中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[ID:nCN1339172]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3792/7.9687 8.6285/8.2544 9.7364/9.1549
上日 8.3792/7.9731 8.6423/8.2802 9.7364/9.1549
------------------------------------------------------
变动 0.00bp/-0.44bp -1.38bp/-2.58bp 0.00bp/0.00bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价略涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2217%,较上一个交易日略涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.4063/3.3413 3.3984/3.3290
上日 3.4023/3.3333 3.3844/3.3144
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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