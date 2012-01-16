《艺术家》和《後裔》成金球奖大赢家

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶1月15日电---黑白默片《艺术家》(The Artist)和家庭剧《後裔》(The Descendants)成为周日金球奖颁奖典礼上的大赢家。

由乔治·克鲁尼(George Clooney)出演的《後裔》获得了包括最佳剧情片和最佳剧情片男主角两项金球奖殊荣。

这部由亚历山大·佩恩(Alexander Payne)担任编剧和导演的影片，讲述了一个男人是如何在妻子陷入昏迷後，带领自己的家庭走过这段凄惨时光的故事。

爱情故事片《艺术家》则摘得了包括最佳音乐/喜剧片和最佳音乐/喜剧片男主角等三个奖项。

该片讲述了一个没落的默片明星在默片向有声电影转变之际找到真爱的故事。

其他主要获奖演员包括，梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)凭借在电影《铁娘子》(The Iron Lady)中饰演英国前首相撒切尔夫人获得最佳剧情片女主角。米歇尔·威廉姆斯(Michelle Williams) 凭借影片《我与梦露的一周》(My Week with Marilyn)获得最佳音乐/喜剧片女主角。（完）