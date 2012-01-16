廉价的太空舱旅馆登陆香港

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月16日电（记者 Sisi Tang）---香港土地面积不足导致房租和酒店价格一直高企，令大学生和游客都烦恼不已。不过太空舱酒店的出现可能令情况有所缓解。
Galaxy Stars HK移植日本胶囊旅馆的概念，推出带有无线网络的廉价太空舱旅馆。
“我希望通过引入太空舱旅馆来缓解香港的酒店短缺。”Galaxy Stars HK执行董事Eric Wong称。
每个舱位长1.9米，宽1米，高1.15米，比单人床略大。舱内有床、空调、电灯、电脑桌和外接电源等。
Wong预计，主要的客户将是游客。不过一些本地学生对学校附近的太空舱宿舍表示出了兴趣。
尽管还没有确定推出太空舱宿舍的时间，Wong表示，只要凑齐15名同性别学生，就可能开一个太空舱宿舍。
不过一些潜在客户也对长期居住太空舱的可行性发出了质疑，特别是其租金也不是最低廉的。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
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