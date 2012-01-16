〔欧洲金融〕德国为EFSF提供的担保额足够其完成使命--德国财长

路透柏林1月16日电---德国财政部长朔伊布勒周一表示,德国为欧洲金融稳定机构(EFSF)担保2,110亿欧元,金额足够.上周标普下调九个欧元区国家评级.

"担保金额够用.各国首脑已经决定在今年用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)来取代EFSF,"朔伊布勒在接受Deutschlandfunk电台采访时称.

其补充称,"对於未来数月EFSF担负的职责,这笔担保完全够了."目前市场担忧,只有欧元区余下的AAA评级国家提高担保,或EFSF降低放贷能力,该机构才能保住AAA评级.(完)