泰国查出爆炸品,总理称无需恐慌

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷1月16日电---泰国警方拘押一名涉嫌图谋制造袭击的黎巴嫩男子後，根据情报查获可制造爆炸品的材料。但总理英拉周一坚持称一切均在掌控中。

当局加强曼谷部分地区以及其他旅游区的安保措施，上周五美国和以色列警告称泰国可能遭恐怖袭击。

据称，警方拘捕的这名黎巴嫩男子持瑞典护照。官员称他与真主党有关联。

泰国警察总长飘攀（Priewpan Damapong）告诉记者，这名嫌犯名为Atris Hussein，向当局提供了一个地址，後来在此搜出了可制造爆炸品的材料。

Priewpan称，这名嫌犯称他所在的组织并未图谋在泰国发动袭击，而是想将这些材料运往第三国。但Priewpan拒绝透露是哪个国家。

当被问及搜出爆炸品材料一事时，总理英拉告诉记者：“我接到了消息。我希望大家不要恐慌，目前事态在控制中。”

泰国官员对美国和以色列等国向本国公民发布赴泰旅行警告感到不满，泰外长苏拉朋（Surapong Towijakchaikul）称，这些国家的外交官周一将与他会面作出解释。旅游业是泰国经济的重要支柱。（完）