〔中国债市〕人民币利率互换小涨,回购利率跳升令中短端承压

路透北京1月16日电---中国人民币利率互换(IRS)周一小涨,中短端表现更明显些.今日资金面很紧张,带动回购利率跳涨,令IRS中短端承压.

"IRS早上稍微冲高,然後就基本稳定下来了,一年期上了2、3个基点吧,"华东地区一银行交易员称,"主要是资金面非常非常紧,很多人都借不到钱."

该交易员进一步表示,央行或启动逆回购操作,将缓和资金面紧张情况;IRS当前利率水平已高,春节前或震荡;若七天期质押式回购加权利率可以回落到3%以下的话,一年期IRS利率可能有望落于2.5%到2.7%区间.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一跳涨.今天是存款准备金清算日,虽有本月上旬末与上月末存款差额退款,但也有中小机构保证金存款准备金的补缴,另有春节长假现金提款和财政存款上缴冲击,资金拆入难度很大.[CN/CN]

中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[ID:nCN1339172]今年春节假期为1月22日-1月28日.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.5550/3.6967 3.0150/3.1079 2.9200/3.0157 3.0057/3.1043 2.9400/3.2460

周五 3.5133/3.6300 3.0043/3.0943 2.8929/2.9843 2.9929/3.0871 2.9080/3.2500

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变动 +0.0417/+0.0667 +0.0107/+0.0136 +0.0271/+0.0314 +0.0128/+0.0172 +0.0320/-0.0040

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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