洪博培将退出美国总统竞选

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透南卡州美特尔海滩1月15日电---一名资深竞选官员表示，美国共和党总统候选人洪博培(Jon Huntsman)周一将退出美国总统竞选，并转而支持前马萨诸塞州州长罗姆尼(Mitt Romney)。
洪博培的竞选活动始终未见起色。他曾担任奥巴马政府的驻华大使，保守派共和党人对他并不信任。
这位竞选官员周日在接受路透采访时表示，洪博培对他能参与大选感到骄傲。一位熟悉洪博培的消息人士表示，他将在南卡罗来纳州的美特尔海滩发表退选声明。共和党总统候选人的第三轮初选周六将在该州举行，胜出者将在11月份与奥巴马一决雌雄。
这位官员表示，对於那个最有胜算击败奥巴马的人，洪博培不希望成为他的绊脚石。
他的退选以及对罗姆尼的支持可能再助罗姆尼一臂之力。罗姆尼在爱荷华州和新罕布什尔州的前两轮共和党党内初选中获胜，且在南卡罗来纳州的民调中也处於领先地位。
洪博培的民调支持率落後，他在上周举行的新罕布什尔州共和党初选中名列第三。
上周的民调显示，洪博培在南卡罗来纳州的支持率仅为4%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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