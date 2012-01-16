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货币新闻 | 2012年 1月 16日 星期一 15:10 BJT

〔表格〕德国12月趸售物价指数较前月持平,较上年同期升3.0%--统计局

路透柏林1月16日电---德国联邦统计局周一公布,德国12月趸售(批发)物价指数较前月持平,较上年同期上升3.0%:

具体数据如下:

德国趸售物价 2011年12月 2011年11月 2010年12月

较上月(%) 持平 +0.7 +1.8

较上年(%) +3.0 +4.9 +9.5

WPI(基期为2005年) 119.4 119.4 115.9

路透调查显示,分析师预估12月趸售物价指数为较前月上升0.2%,较上年同期升3.2%.(完)

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--编译 李爽;审校 隋芬

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