〔表格〕德国12月趸售物价指数较前月持平,较上年同期升3.0%--统计局

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透柏林1月16日电---德国联邦统计局周一公布,德国12月趸售(批发)物价指数较前月持平,较上年同期上升3.0%:
具体数据如下:
德国趸售物价 2011年12月 2011年11月 2010年12月
较上月(%) 持平 +0.7 +1.8
较上年(%) +3.0 +4.9 +9.5
WPI(基期为2005年) 119.4 119.4 115.9
路透调查显示,分析师预估12月趸售物价指数为较前月上升0.2%,较上年同期升3.2%.(完)
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--编译 李爽;审校 隋芬
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