〔中国数据〕去年12月发电量同比增9.7%,钢材产量增6%--统计局

路透基点：江西省高速公路委托星展银行中国安排5亿元人民币贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
路透北京1月17日电---中国国家统计局周二公布,中国2011年12月发电量4,038亿千瓦时,同比增加9.7%.去年全年发电量46,037亿千瓦时,同比增长12.0%.
统计局并称,12月钢材产量为7,107万吨,同比增加6.0%.去年全年钢材产量为88,131万吨,同比增加12.3%.
12月原油加工量3,923万吨,同比增加4.0%.去年全年原油加工量44,774万吨,同比增加4.9%.
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--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。