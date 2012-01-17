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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 10:26 BJT

〔中国数据〕去年12月发电量同比增9.7%,钢材产量增6%--统计局

路透北京1月17日电---中国国家统计局周二公布,中国2011年12月发电量4,038亿千瓦时,同比增加9.7%.去年全年发电量46,037亿千瓦时,同比增长12.0%.

统计局并称,12月钢材产量为7,107万吨,同比增加6.0%.去年全年钢材产量为88,131万吨,同比增加12.3%.

12月原油加工量3,923万吨,同比增加4.0%.去年全年原油加工量44,774万吨,同比增加4.9%.

欲了解更多详情,请点选统计局网站:(here)

--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴

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