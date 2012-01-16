〔表格〕外资在韩国股市买超49亿韩元,为连续第五天买超

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透首尔1月16日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超49亿韩元,为连续第五天买超,期间买超金额为9,206亿韩元(8.0178亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月16日 4.9 59.6 140.4
1月13日 604.5 391.4 -337.5
1月12日 169.9 112.7 -274.1
1月11日 112.4 71.1 -85.8
1月10日 28.9 189.3 -537.0
1月 9日 -77.5 52.2 347.1
1月6日 -47.2 -69.9 303.9
1月5日 -37.3 262.3 -230.8
1月4日 298.3 99.5 -392.1
1月3日 321.8 277.3 -971.0
1月2日 -100.5 232.2 7.2
12月29日 -14.4 190.6 -99.0
12月28日 31.4 -17.0 184.2
12月27日 91.6 199.0 -209.3
12月26日 84.2 -54.0 12.9
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本月以来 1,278.1 1,677.6 -2,006.3
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今年以来 1,278.1 1,677.6 -2,006.3
------------------------------------------------- (完)
--编译 艾茂林; 审校 白云
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