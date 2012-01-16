版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 15:36 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超49亿韩元,为连续第五天买超

路透首尔1月16日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超49亿韩元,为连续第五天买超,期间买超金额为9,206亿韩元(8.0178亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

1月16日 4.9 59.6 140.4

1月13日 604.5 391.4 -337.5

1月12日 169.9 112.7 -274.1

1月11日 112.4 71.1 -85.8

1月10日 28.9 189.3 -537.0

1月 9日 -77.5 52.2 347.1

1月6日 -47.2 -69.9 303.9

1月5日 -37.3 262.3 -230.8

1月4日 298.3 99.5 -392.1

1月3日 321.8 277.3 -971.0

1月2日 -100.5 232.2 7.2

12月29日 -14.4 190.6 -99.0

12月28日 31.4 -17.0 184.2

12月27日 91.6 199.0 -209.3

12月26日 84.2 -54.0 12.9

-------------------------------------------------

本月以来 1,278.1 1,677.6 -2,006.3

-------------------------------------------------

今年以来 1,278.1 1,677.6 -2,006.3

------------------------------------------------- (完)

--编译 艾茂林; 审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐