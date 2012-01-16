(重温稿)〔路透调查〕台湾20年新券101/2得标利率料落在1.740-1.770%

金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
* 标售时间:周二(1月17日),金额预定400亿台币
* 得标利率料在1.74-1.77%
* 补券以及避险均有需求,交易商料不参与
路透台北1月16日电---路透调查显示,在消化资金、补券以及避险需求带动下,台湾周二将标售的20年新券101/2A01102=TWO料在交易商缺席下,由寿险业等实质买盘瓜分,预料得标利率将在1.74-1.77%.
交易商指出,由於101/2的交割日在20日,但多数业者提前在19日开始放春节长假,因此参与101/2标售的意愿有限.本期券的得标利率落点,基本上将由寿险业者决定,因此出现意外的机率不高.
"大家的共识,就是1.75%上下."一大型寿险交易员称.
另一大型寿险业者交易员也认为,参与长券标售,都是以取得基本量为主,少有劫标导致殖利率走低的状况发生."但也有点担心大型金融机构会不会加码."
对於寿险业者的推测,该机构交易主管称,没有资金去化压力,且殖利率已经走低."只需拿基本量,不会太拼."
另有大型银行交易员认为,由於101/2标完後就是连续长假,期间欧债的变数不小,基於避险理由,银行说不定也会共襄盛举.
一小型寿险交易员也称,景气不好,20年公债除满足去化资金的需求外,还有基於避险的额外需求,因此也不能排除殖利率标低的可能.
央行将在周二代财政部标售101/2,金额400亿台币,预计中午宣布结果.周一101/2发行前交易(when-issued)殖利率收平,报1.7500%,该券在发行前交易期间的高点落在1.7490%,低点则为1.7730%.
去年11月标售的20年增额公债100/7R,当时得标利率为1.819%,此期券银行业持有比重为42.0%,证券业则为27.43%,票券业2.57%,保险业为28.0%.[ID:nCT0493305]
以下为交易商对101/2期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大华证券 1.75 1.78
外商银行 1.75 1.77
第一银行 1.74 1.77
大型金融机构 1.74 1.77
小型寿险 1.72 1.75
中型寿险 1.74 1.77
大型寿险1 1.75 1.78
大型寿险2 1.74 1.77
大型寿险3 1.74 1.77
大型寿险4 1.75 1.78
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中值 1.74 1.77 (完)
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--记者 董永年; 审校 林高丽
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