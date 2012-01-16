(重温稿)〔路透调查〕台湾20年新券101/2得标利率料落在1.740-1.770%

* 标售时间:周二(1月17日),金额预定400亿台币

* 得标利率料在1.74-1.77%

* 补券以及避险均有需求,交易商料不参与

路透台北1月16日电---路透调查显示,在消化资金、补券以及避险需求带动下,台湾周二将标售的20年新券101/2A01102=TWO料在交易商缺席下,由寿险业等实质买盘瓜分,预料得标利率将在1.74-1.77%.

交易商指出,由於101/2的交割日在20日,但多数业者提前在19日开始放春节长假,因此参与101/2标售的意愿有限.本期券的得标利率落点,基本上将由寿险业者决定,因此出现意外的机率不高.

"大家的共识,就是1.75%上下."一大型寿险交易员称.

另一大型寿险业者交易员也认为,参与长券标售,都是以取得基本量为主,少有劫标导致殖利率走低的状况发生."但也有点担心大型金融机构会不会加码."

对於寿险业者的推测,该机构交易主管称,没有资金去化压力,且殖利率已经走低."只需拿基本量,不会太拼."

另有大型银行交易员认为,由於101/2标完後就是连续长假,期间欧债的变数不小,基於避险理由,银行说不定也会共襄盛举.

一小型寿险交易员也称,景气不好,20年公债除满足去化资金的需求外,还有基於避险的额外需求,因此也不能排除殖利率标低的可能.

央行将在周二代财政部标售101/2,金额400亿台币,预计中午宣布结果.周一101/2发行前交易(when-issued)殖利率收平,报1.7500%,该券在发行前交易期间的高点落在1.7490%,低点则为1.7730%.

去年11月标售的20年增额公债100/7R,当时得标利率为1.819%,此期券银行业持有比重为42.0%,证券业则为27.43%,票券业2.57%,保险业为28.0%.[ID:nCT0493305]

以下为交易商对101/2期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大华证券 1.75 1.78

外商银行 1.75 1.77

第一银行 1.74 1.77

大型金融机构 1.74 1.77

小型寿险 1.72 1.75

中型寿险 1.74 1.77

大型寿险1 1.75 1.78

大型寿险2 1.74 1.77

大型寿险3 1.74 1.77

大型寿险4 1.75 1.78

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中值 1.74 1.77 (完)

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