《亚洲油品展望》本周料小幅趋疲,但下档空间有限

路透新加坡1月16日电---亚洲油品市场本周预计小幅趋疲,因2月开始新的点价活动,但下跌空间料有限,受点价活动兴趣,供应减少和需求反弹等因素的综合影响.

燃料油预计最终将因为基本面趋疲,而从纪录高位回落,不过下档料受限,至少在本月底前将维持这种势头,受本月点价活动兴趣和可能缺乏符合规格的船货等因素支撑.

**燃料油下档料受限**

亚洲燃料油市场本周预计将从当前的强劲水准回落,因基本面预计将趋疲,上周末开始西方燃料油到货数量增多.

预计从现在至整个2月,将有大量燃料油流入亚洲市场,进入东亚地区的1月和2月燃料油供应量高於平均水平.

新加坡燃料油库存过去三个月的多数时间一直处在约1,700万桶(260万吨)的低水准,而本周料将增加,受更多燃料油流入影响.

不过,市场下档料因大部分西方船货实际到达时点不确定而受限,因阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)装运时间推後,料将使大量船货延至3月.

此外,向好的点价兴趣料继续支撑市场,至少持续至1月底.此前超过三个月的时间中,市场一直保持活络的点价兴趣.

尽管大量船货流入,但缺乏符合规格的船货亦会支撑燃料油市场,上周欧洲交易商Gunvor以纪录高价买入两批低密度船货体现了这点.