《外汇动态》欧洲开盘:欧元全线走低,受累标普降评及希腊债务会谈破裂

0751GMT---欧元兑日圆跌至97.04日圆的11年低位,兑美元则接近周五所触及的17个月低位1.2624,此前标普调降欧元区多国评级,且希腊债务重组谈判破裂,令欧元压力重重.

据称在1.2600美元附近有更多止损单,支撑位为2010年8月低位1.2588美元附近.欧元兑瑞郎亦接近周五触及的近四个月低位1.2062瑞郎,距瑞士央行规定的下限1.2000不远.(完)