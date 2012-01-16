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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 16:08 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元全线走低,受累标普降评及希腊债务会谈破裂

0751GMT---欧元兑日圆跌至97.04日圆的11年低位,兑美元则接近周五所触及的17个月低位1.2624,此前标普调降欧元区多国评级,且希腊债务重组谈判破裂,令欧元压力重重.

据称在1.2600美元附近有更多止损单,支撑位为2010年8月低位1.2588美元附近.欧元兑瑞郎亦接近周五触及的近四个月低位1.2062瑞郎,距瑞士央行规定的下限1.2000不远.(完)

--编译 石冠兰; 审校 艾茂林

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