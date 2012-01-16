〔中国债市〕现券收益率小幅上涨,备付压力渐增资金面收紧令债市承压

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透上海1月16日电---中国银行间债市周一现券收益率小幅上涨.春节临近,银行逐渐提高备付水平,资金面收紧令债市承压,现券收益率小幅走升,且短端升幅相对明显,机构冀望央行本周进行逆回购施以援手.
交易员并表示,由於政策面没有大的变动,而资金面紧张状况也将随着央行逆回购的进行而缓解,预计债市春节前不会摆脱盘整走势.
"我们自己也没钱了,还在忙着借钱."华南一银行交易员称."收益率上了一点,特别是一些期限在1年以内的国债和央票."
该交易员表示,市场正冀望央行明日公开市场操作可以进行逆回购投放资金,缓解目前流动性紧张态势,届时现券收益率上行压力也将缓解.
中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[CN/MMTCN]
剩余期限约0.9年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.51%,上日尾盘为3.46%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 5.5826 6.1644
上日 4.6771 4.8975
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4900/3.4193
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7101/2.6481
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5598/3.4928(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
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