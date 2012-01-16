〔中国债市〕现券收益率小幅上涨,备付压力渐增资金面收紧令债市承压

路透上海1月16日电---中国银行间债市周一现券收益率小幅上涨.春节临近,银行逐渐提高备付水平,资金面收紧令债市承压,现券收益率小幅走升,且短端升幅相对明显,机构冀望央行本周进行逆回购施以援手.

交易员并表示,由於政策面没有大的变动,而资金面紧张状况也将随着央行逆回购的进行而缓解,预计债市春节前不会摆脱盘整走势.

"我们自己也没钱了,还在忙着借钱."华南一银行交易员称."收益率上了一点,特别是一些期限在1年以内的国债和央票."

该交易员表示,市场正冀望央行明日公开市场操作可以进行逆回购投放资金,缓解目前流动性紧张态势,届时现券收益率上行压力也将缓解.

中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[CN/MMTCN]

剩余期限约0.9年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.51%,上日尾盘为3.46%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 5.5826 6.1644

上日 4.6771 4.8975

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4900/3.4193

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7101/2.6481

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5598/3.4928(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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