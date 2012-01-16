《中国企业债发行日程表》--1月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *天津市政 9 6 周二簿记建档 AA 1/18-1/19 中信建投证券 建设集团 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 常熟城市经营 12 7 8.00% AA 1/16-1/18 国信证券 投资公司 (第3年起每年按20%偿还本金) ===================================================================================== 襄阳建投 15 7 8.12% AA 1/12-1/18 长江证券 (第3、4、5、6、7年末每年偿还20%债券本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》