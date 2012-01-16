〔中国公开市场〕央行今日进行了14天逆回购操作,利率近5.5%--业内人士

路透北京/上海1月16日电---四名接近交易的消息人士周一透露,中国人民银行公开市场今日与数家机构进行了逆回购操作;期限14天期,操作利率近5.5%.

消息人士并透露,参与是次逆回购操作的机构类型包括商业银行.鉴於是次操作为央行与机构"背靠背"进行,操作数量级不详;鉴於该消息的敏感性,未有市场人士愿意具名回应.

路透就上述消息致电央行新闻处,新闻处表示不予置评,以央行公告为准.

中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.消息人士周一稍早透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[ID:nCN1339172]1月22日-1月28日为中国传统春节假期.(完)