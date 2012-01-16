版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 17:38 BJT

《外汇动态》欧元兑瑞郎不久就会挑战瑞士央行守卫的1.20水准

0921GMT--瑞郎兑欧元交投於四个月高位附近,因法国和奥地利丧失标普AAA评级且其他欧元区七国评级遭遇标普调降後,投资者涌入避险资产,大幅压低欧元.

交易商预计欧元兑瑞郎EURCHF=当前会守在瑞士央行1.20的汇率下限之上,不过预计不久就会挑战该水准.(完)

--编译 田建华;审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐