《外汇动态》欧元兑瑞郎不久就会挑战瑞士央行守卫的1.20水准

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
0921GMT--瑞郎兑欧元交投於四个月高位附近,因法国和奥地利丧失标普AAA评级且其他欧元区七国评级遭遇标普调降後,投资者涌入避险资产,大幅压低欧元.
交易商预计欧元兑瑞郎EURCHF=当前会守在瑞士央行1.20的汇率下限之上,不过预计不久就会挑战该水准.(完)
--编译 田建华;审校 丁琦
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