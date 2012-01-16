《外汇动态》欧元兑美元期权波动率微升,风险逆转指标仍然受限

0928GMT---欧元兑美元期权风险逆转指标仍显示对现汇跌势几无反应,而期权波动率今早略微走坚.

三个月期欧元期权波动率EUR3MO=目前约为12.75%,周五上午为12.30%.

一个月期delta值为0.25的风险逆转指标约为0.90%,偏向欧元卖权,标普调降欧元区数国评级之前为0.65%.

据称,现汇有序下滑及卖出欧元卖权来对冲大量下档奇异期权,正令波动率和风险逆转指标暂时受限.(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]