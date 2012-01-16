《外汇动态》欧元兑美元期权波动率微升,风险逆转指标仍然受限

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
0928GMT---欧元兑美元期权风险逆转指标仍显示对现汇跌势几无反应,而期权波动率今早略微走坚.
三个月期欧元期权波动率EUR3MO=目前约为12.75%,周五上午为12.30%.
一个月期delta值为0.25的风险逆转指标约为0.90%,偏向欧元卖权,标普调降欧元区数国评级之前为0.65%.
据称,现汇有序下滑及卖出欧元卖权来对冲大量下档奇异期权,正令波动率和风险逆转指标暂时受限.(完)
--编译 王翔琼;审校 丁琦
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