苹果公布全球供应商名单和调查进展

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山1月13日电---苹果(AAPL.O)首次公开全球供应商名单，并承诺调查违规用工行为，意在转移其无视亚洲供应链恶劣工作环境的指责。

苹果公布的156家供应商的份额占该公司供应链的97%。这对一向神秘的苹果来说比较反常，凸显对新任首席执行官库克(Tim Cook)增强透明度的猜测。苹果创始人乔布斯则对该公司的内部运转缄口不言。

苹果公布全球供应商名单令很多行业和华尔街人士感到意外。专家表示，竞争对手和投资者甚至出钱购买此类有价值的信息。

苹果几年来对供应链进行了几百次内部审计，涵盖富士康、鸿海(2317.TW)和三星(005930.KS)等企业。富士康员工跳楼事件拖累苹果，引发对中国工厂工作环境的担忧。

苹果称，调查显示某些零件提供商曾有过13例使用童工的事件，当前仍在使用童工的也有六例，不过最终组装企业没有使用童工的情况。

“每年我们都扩大并加深对供应链的调查。这些意味着工人将得到更好的待遇。我们觉得做得还不够，还有很多工作要做。”库克在接受路透采访时表示。

“我希望在加班问题上取得明显进展。我希望彻底杜绝使用童工的现象。所有最终组装企业都已经杜绝了这些现象。随着对供应链调查的深入，我们发现年龄认证系统不够完善。我们非常重视这个问题，希望将其彻底解决。”（完）