〔路透专访〕北交所料金融资产交易继续高增长,常规信贷及票据可突破

* 北交所今年金融资产成交额有望提高至6,000亿元

* 该业务的贡献比例将由去年的四成左右提升至逾六成

* 常规信贷及票据类交易将成为新的突破点

作者 苏丹

路透北京1月18日电---中国大型产权交易所--北京产权交易所今年金融资产交易额将继续高速增长.董事长熊焰预计,常规信贷及票据类交易料获得突破,该所金融资产交易成交额有望达6,000亿元人民币,意味着对总成交额的贡献比重将增至逾六成.

针对业界担心的漩涡之中的交易所清理整顿风暴,他在接受路透专访时称,去年底国务院出台的清理整顿文件是对整个行业的框架性规范,料近期政府最多将针对不同行业进行细化规范,而不会进行"一刀切"关闭.

熊焰预计,今年北交所的总成交额有望延续过去三年的翻倍增长速度,达9,000亿元规模.

"金融(成交额)确保倍增没有问题,"他并表示,"常规信贷、票据,这几个大的金融产品,我们估计今年会有所突破."

北交所2011年实现成交额4,536.21亿元,同比增长103.67%.其中金融资产成交额占到总量近四成,达到1,715亿元.此外,黄金和石油化工产品交易业务亦是主力,分别贡献约15%及14%的成交额.

中国的金融资产类交易所大多成立不到三年时间,并在过去的一年里纷纷异军突起.目前,北交所旗下的金融资产交易平台是於2010年5月成立的北京金融资产交易所(北金所).业界同期成立的还有天津金融资产交易所.而上海联交所亦于更早设立了上海金融资产交易中心.

熊焰认为,北金所今年会在常规信贷和票据等金融交易资产上有所突破.因为中国信贷市场鲜有流动性制度安排,但实际需求却非常明显.且交易所提供的透明的信息披露机制以及风险控制体系,是监管方面更便于接受的.

"五十几万亿的信贷资产,按百分之几(进入交易所),不就是一个巨大的量吗?"熊焰称.他暂未给出对今年北交所常规信贷交易规模的预估.

实际上,基於当前银行业信贷结构调整、流动性趋紧的大背景,2010年北金所成立後便发布了"信贷资产交易规则",期望将中国零散的、小规模的信贷资产场外交易,向批量的、大规模的场内交易转换.但目前,受不同银行间授信管理、信用额度差异等限制,中国的同类交易所大部分以不良金融资产和金融机构股权交易为主要业务,常规信贷交易仍非主流.

中国2011年全年人民币贷款共增加7.47万亿元.年末人民币贷款余额达54.79万亿元,同比增长15.8%.分析人士预计,今年货币政策将稳中偏松,新增信贷规模有望增至8-8.5万亿元.

**创新底线**

去年11月,中国国务院一纸公告(38号文件)将整顿风暴指向了中国各地三百多家各类交易所.决定要加强清理整顿交易场所,并规定从事保险、信贷、黄金等交易的交易所需经国务院相关金融部门批准.一时间,地方交易所风声鹤唳,纷纷开始自查与纠偏,并等待进一步政策动向的出台.

对此熊焰认为,料近期政府不会推出与"38号文"同等级别的新规,最多将针对不同行业进行细化规范,而非"一刀切"地整体关闭.

他上个月末曾在国内媒体撰文称,国务院此次出台38号文件,让产权交易所更加明确了自身的业务创新底线.股权拆细交易的不能碰、连续交易的不能碰、面向公众投资人的不能碰、集中竞价与做市商等集中交易方式的不能碰--这将成为今後中国产权交易所发展的四条"铁律".

"法律明确说不行的,你不许做,做了就违法;但是法律不禁止的,你放开做,"他表示.

北京产权交易所是北京市的综合性产权产易机构,前身成立於1994年.目前下设北京国际矿业权交易所(CBMX),北京金融资产交易所,北京环境交易所,北京技术交易所等专业平台.(完)