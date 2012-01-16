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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 18:28 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至逾三周低点,因欧债危机疑虑重燃

路透新加坡1月16日电---马来西亚棕榈油期货周一跌至逾三周低点,因投资者忧心欧元区债务危机,且食用油供应高於预期令市场承压.

评级机构标准普尔周五调降欧元区17国中九个国家的债信评级,其中包括拥有最高评级的法国和奥地利,并表示很快将决定是否调降欧元区救援基金评级.

若评级被进一步调降,或令这场延宕两年之久的危机恶化,进一步打压棕榈油期货.该合约年内迄今为止已跌1.5%.

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