〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至逾三周低点,因欧债危机疑虑重燃

路透新加坡1月16日电---马来西亚棕榈油期货周一跌至逾三周低点,因投资者忧心欧元区债务危机,且食用油供应高於预期令市场承压.

评级机构标准普尔周五调降欧元区17国中九个国家的债信评级,其中包括拥有最高评级的法国和奥地利,并表示很快将决定是否调降欧元区救援基金评级.