〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至逾三周低点,因欧债危机疑虑重燃

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透新加坡1月16日电---马来西亚棕榈油期货周一跌至逾三周低点,因投资者忧心欧元区债务危机,且食用油供应高於预期令市场承压.
评级机构标准普尔周五调降欧元区17国中九个国家的债信评级,其中包括拥有最高评级的法国和奥地利,并表示很快将决定是否调降欧元区救援基金评级.
若评级被进一步调降,或令这场延宕两年之久的危机恶化,进一步打压棕榈油期货.该合约年内迄今为止已跌1.5%.
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。