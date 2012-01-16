〔欧洲汇市〕英镑兑美元因标普的降级行动而下跌,但兑欧元上涨

* 降级打压市场人气,拖累英镑兑美元下跌

* 英镑兑美元面临略低於1.52美元的技术阻力位

* 英镑兑欧元迫近16个月高位,受和英债有关的资金带动

路透伦敦1月16日电---英镑兑美元周一交投在接近18个月高位,且看来将在该水准站稳脚跟,因投资人担心欧元区国家评级下降的影响,令避险的美元得益.

不过英镑兑欧元上涨,徘徊在16个月高位附近,因标准普尔的降级行动,加上投资者重新忧虑希腊将出现债务违约,全线拖累欧元.

英镑和其他货币在降级行动後的的汇率波幅受限.分析师说,降级对汇市的影响本应更大,但因标准普尔在上月已警告将调降欧元区国家评级,故大部份的汇率变动都已在市场反映出来.

但分析师说,英镑的表现可能受欧元区情势发展所主导,这可能提振英镑兑欧元.

如果风险意愿进一步下滑,将可能看到英镑兑受困的欧元上探0.8222英镑,此为2010年9月来最高,同时英镑和其他被视为高风险货币兑美元将下挫.

英镑兑美元GBP=D4几乎持平在1.5307美元,持於周五低位1.5234美元之上,该水准为2010年7月来最低.

交易商指中东投资者的买盘为欧元提供支撑.欧元兑英镑EURGBP=D4也持平在0.8270英镑.

在堪称黑色星期五的13日,欧元区九个国家的主权债信评级被标准普尔调降,法国和奥地利均失去AAA评级,欧盟出钱大户德国则毫发未损.标普在声明中称:"之所以采取今天的评级行动,主要是我们认为欧洲决策者最近几周采取的政策动议或许不足以充分解决当下欧元区存在的系统性压力."[ID:nCN1339596]

希腊和民间债权人间的债券交换谈判破裂的消息,增加希腊无序违约的机会.

三菱东京日联银行分析汇市分析师Lee Hardman说,如果风险人气进一步恶化,他预期英镑兑美元和日圆下跌.英镑兑美元强劲的技术阻力位在略低於1.52美元,此水准为2010年5月触及约1.4230美元至2011年5月触及1.6745美元的升势的61.8%回档位.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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