〔欧元债市〕降级後欧洲央行买入行动支持了意大利和西班牙公债

* 标普大规模下调欧元区国家评级,及希腊和民间债权人的谈判破裂打压市场

* 葡萄牙公债收益率跳升,受投资者被迫卖出

* 欧洲央行买入,降低意大利和西班牙公债利差走阔的压力

* 德债迫近纪录高位,得到技术支持

路透伦敦1月16日电---意大利和西班牙公债收益率(殖利率)周一下滑,交易商说欧洲央行的买盘抵销了标准普尔下调九个欧元区国家评级的影响,但因希腊无序违约的风险不断上升,市场压力的缓解将可能短暂.

葡萄牙10年公债收益率PT10YT=TWEB急升,与其他欧元区国家公债收益率企稳的走势背道而驰,前者收益率跳涨近两个大点,至14.5%,因一些投资者在葡萄牙10年期公债跌出投资级别後被迫卖出10年期葡萄牙公债.

周五稍晚标准普尔将意大利,西班牙,葡萄牙和塞浦路斯的评等下调两个级距,并将法国,奥地利,马耳他,斯洛代克和斯洛文尼亚的评等下调一个级距.德国保持AAA评级不变.

标普的的降级行动在市场的广泛预期之中,德债期货FGBLc1在周五触及140.23纪录高位後盘整.但一些策略师和分析师称,德债期货可能再创新高,因投资人仍记得欧元区对抗债务危机的工具的脆弱性.

分析师说,欧元区国家评级被下调几乎肯定将导致欧元区救助基金欧洲金融稳定工具(EFSF)的评级被下调,因仍拥有AAA评等的德国和芬兰弥补法国对EFSF的担保的缺口将遇到政治困难.

两期意大利公债IT2YT=TWEB收益率下跌8个基点至4.35%,开盘时在大约4.6%.10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率跌2个基点,至6.64%.西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率跌幅相近,报5.22%.

交易商说,欧洲央行买入意大利和西班牙的三年期至10年期公债.

可比法国公债FR10YT=TWEB及EFSF债券XS070540592=和德债利差几无变动,但意大利,西班牙,法国,奥地利和比利时的违约保险成本上升.

德债期货FGBLc1跌8个跳动点,报139.86,10年期德债DE10YT=TWEB收益率变动不大,报1.77%.

瑞银技术分析师Richard Adcock说,诸如乖离率的移动平均值(MACD)等动能指标暗示未来几周德债期货可能进一步升至前所未见的区域.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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