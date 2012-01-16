〔英国债市〕英债持稳且与德债表现一致,本周料将受数据支撑

路透伦敦1月16日电---英债周一尾盘持稳,表现与德债一致,因稍早受标普上周调降欧元区国家评等推动出现的後续买盘消退.

料英债本周仍将受到经济数据的支撑,周二将公布通胀数据.

盘初买盘推动10年期英债收益率接近纪录低位,因投资者消化标普调降欧元区国家评等的影响.不过,标普之前已警告会调降欧元区国家评级,稍後认为市场反应过度.

美国市场今日因假休市,市场活动有限.

分析师表示,更担忧希腊救助磋商破裂.

巴克莱资本策略师Moyeen Islam称,他认为将希腊债务价值削减50%,以及换债行动中民间债权人的参与度仅为50%,将不足以令希腊财政回到可持续的轨道上来.

他说,这意味着投资者将继续打压欧元区外围公债,这将扶助支撑英债.

3月英债期货FLGH2结算时持稳在117.10,可比德债期货收跌8个跳动点.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR基本持稳在1.97%,根据路透数据,开盘後不就触及1.924%的低位,距离12月底触及的纪录低位1.922%不远.

分析师认为,英债本周仍将受经济数据的支撑.周二将公布通胀数据,料将证实英国央行有关价格压力正在大幅缓解的观点,点燃央行将在下月扩大其量化宽松政策的预期.

25年期英债表现强於10年期英债,但Lloyds策略师Vatsala Datta表示,这一趋势可能逆转,且在2052年到期英债下周标售前,收益率曲线可能趋陡.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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