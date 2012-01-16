〔金属期市〕期铜上涨,因基本面强劲和市场消化了欧元区国家降级的影响

* 铜库存降至逾一年最低

* 上海金属价差在农历新年假期前收窄

* 市场等待明日公布关键的中国经济增长数据

路透伦敦1月16日电---期铜周一上涨,因投资者认为市场已大致消化了标准普尔上周稍後下调九个欧元区国家评级的影响,投资者转而聚焦在铜正面的基本面,并等待明日关键的中国经济增长数据出炉.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨逾1%,收报8,089美元,周五报每吨8,000美元.期铜上周录得六周来最强劲表现的一周.

在堪称黑色星期五的13日,欧元区九个国家的主权债信评级被标准普尔调降,法国和奥地利均失去AAA评级,欧盟出钱大户德国则毫发未损.标普在声明中称:"之所以采取今天的评级行动,主要是我们认为欧洲决策者最近几周采取的政策动议或许不足以充分解决当下欧元区存在的系统性压力."[ID:nCN1339596]

周一评级机构穆迪的言论也打压铜市.穆迪称,如果法国的公共债务不断上升或欧债危机恶化,法国的AAA评级可能承压.

最新数据显示,LME的金属库存全线下降,铜库存MCU-STOCKS减少,至354,575吨,此为逾一年来最低水平.

取消仓单<0#MCUSTX-LOC-GRD>不断上升,亦直指需求改善.

投资者正等待周二中国公布关键的GDP数据,工业生产和固定资产投资数据,寻找需求前景的进一步线索.中国消费占全球铜消费的约40%.

上周,上海近月期铜较交投最活跃的伦敦三个月期铜的价差下滑至贴水,暗示临近中国农历新年需求减少.

但周一贴水收窄,暗示市场可能开始消化在新年後铜供应收紧.

"中国新春後,我预期价格将再次上升,因为需求犹在,而且相当强劲,"德国商业银行策略师Daniel Briesemann说.

中国市场在1月22日当周休市,庆祝农历新年,中国消费者在长假前缺乏买兴.

一些人士仍然看空期铜,因欧债危机及中国经济增长放缓的迹象使铜需求前景蒙上阴霾.周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示投机者降低在铜的敞口.

"尽管铜价目前留守在8,000美元上,因技术买盘仍然强劲,但我们认为某程度的回落风险正上升,"RBC Capital Markets在研究报告中说.

三个月期镍CMNI3收报每吨19,425美元,上日报19,600美元,三个月期锡CMSN3收报每吨20,850美元,上日报21,050.

三个月期锌CMZN3收报每吨1,961美元,上日报1,960美元,三个月期铅CMPB3报每吨2,030美元,上日报2,011美元.三个月期铝CMAL3上升至每吨2,161美元,上日报2,145美元.

以下为1727GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 366.55 3.15 +0.87 444.70 -17.57

LME期铝 2157.50 12.50 +0.58 2470.00 -12.65

LME期铜 8068.75 63.75 +0.80 9600.00 -15.95

LME期铅 2028.25 17.25 +0.86 2550.00 -20.46

LME期镍 19339.00 -261.00 -1.33 24750.00 -21.86

LME期锡 20863.00 -187.00 -0.89 26900.00 -22.44

LME期锌 1960.50 0.50 +0.03 2454.00 -20.11

上海期铝 16215.00 5.00 +0.03 16840.00 -3.71

上海期铜 58330.00 80.00 +0.14 71850.00 -18.82

上海期锌 15310.00 -55.00 -0.36 19475.00 -21.39

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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