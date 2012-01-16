〔欧洲股市〕收涨,汽车股领涨

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.8%

* 汽车股上扬,受助于券商的利好评论

* 嘉裕重挫,之前该公司邮轮在意大利沿岸触礁搁浅

路透伦敦1月16日电---欧洲股市周一收涨,交投清淡,汽车股领涨,因券商发表对该类股的利好评论,投资者未理会标普调降九个欧元区国家评级以及对希腊将出现无序违约的担忧再现的影响.

成交量不及90日均值的三分之二.这令今日市场走势震荡,并放大波动幅度,今日涨幅不足以推动泛欧绩优股指数300指数升穿一技术阻力位.

标普上周调降欧元区国家评等的行动在预料中,市场对此反应不大.

不过,分析师称,欧洲区救助基金欧洲金融稳定工具(EFSF)将是下一个评级遭调降的受害者,且德国等AAA评级的国家将需要增加对该救助基金的资金支持,以保住其评级.

另外,对希腊将出现无序违约的担忧重燃,之前民间债权人与希腊政府间的换债磋商破裂,促使该国派遣高级官员赴美与国际货币基金组织会晤.

汽车股表现最佳,STOXX欧洲600汽车和零配件指数.SXAP劲扬3.1%,之前高盛发表利好评论,且重申对该类股"具吸引力"的预期.

"汽车制造商是大型出口企业,受助于美元强势,而亚洲需求高於预期,因此投资者预计汽车行业获利将改善,"Ashburton European股市基金的基金经理称.

意大利的菲亚特FIA.MI表现出众,劲扬7%,该股位列高盛的"确信买入"名单.该股成交量为90日均值的112.4%.

德国的戴姆勒(DAIGn.DE)跳升3.6%,为涨幅最大的德国DAX指数.GDAXI成份股,推动德国DAX指数表现强於英国富时100指数.FTSE和法国CAC指数.FCHI,之前高盛将该股列入确信买入名单.

其他券商也发表对戴姆勒的乐观评论.Exane BNP Paribas将该股评级从"中性"上调至"表现强於大盘",因其卡车和梅塞德斯业务的成长动能改善.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.8%,报1,025.68点,盘中高点为1,026.55点,日低为1,012.62点,成交量为90日均值的65.8%.

该指数本月多次测试1,028点水准,均未能突破.

邮轮公司嘉裕(Carnival)(CCL.L)劲挫16.5%,成交量为90日均值的九倍,上周五该公司的邮轮在意大利西海岸触礁搁浅.该公司表示,此次事故将带来9,000万美元的损及.

英国富时100指数.FTSE收涨0.37%,报5,657.44点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.25%,报6,220.01点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.89%,报3,225.00点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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