〔全球金市〕金价上涨,因股市反弹及欧元脱离稍早触及的低位

* 欧元兑美元从大约17个月低位反弹

* 欧元区忧虑升温,因标普下调九个欧元区国家评级和希腊债券交换谈判破裂

* 随着金价上涨,印度珠宝需求回软

路透纽约/伦敦1月16日电---金价在周一小幅攀升,美国市场因假休市令交投清淡,欧洲股市上涨及欧元从稍早触及的低位反弹部分缓解了金价承受的压力,同时交易商消化了上周标准普尔下调九个欧元区国家评级的消息.

欧元兑美元从稍早触及的约17个月低位小幅上涨,而欧洲股市转跌为升.原油价格也上涨.[.EUCN][O/NCN]

2023GMT,现货金XAU=上升0.24%,报每盎司1,643.38美元.美国2月期金GCv1收高12.70美元,报每盎司1,643.50美元,交投迟滞,美国市场因假休市.

周五金价下跌,因欧元受标普下调欧元区国家评级的消息拖累下跌,但金价本月迄今上涨5%.

根据商品期货交易委员会提供数据,截止1月10日当周,货币基金经理降低在黄金期货和期权的多头头寸,令净多头头寸降至约两年来最低水平.

在实货市场方面,因金价攀升,主要消费国印度在收割节日季後的黄金买需乏善足陈.

印度最大的珠宝零售商的主管周日说,预期印度黄金珠宝需求在2011年增长5-7%,但随着金价在近期大涨後回软,今年势将进一步增长10-15%.

现货白银XAG=升0.7%,报每盎司29.93美元,走势与金价基本一致.现货铂金XPT=上涨0.8%,报1,492.18美元.现货钯金XPD=升1.65%,报636.35美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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