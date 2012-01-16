〔加拿大股市〕小幅收涨,未受欧元区国家评级被调降的影响

路透多伦多1月16日电---加拿大股市周一小幅收涨,因商品价格上扬以及市场基本吸收了上周标普调降欧元区国家评级的影响,而美国市场因假休市,令投资者缺乏方向指引.

金融,材料和能源三大权重板块收涨.

能源股小涨0.1%,受助于油价因沙特和伊朗间紧张局势升级而上扬.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高27.54点或0.23%,收报12,258.60点.成交清淡,在新年第一周劲扬後,本周开局平淡.

标普上周调降欧元区九个国家评级所产生的冲击周一消退,投资者大多已消化了这一消息的影响.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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