〔加拿大央行〕维持指标利率在1.00%不变,但预计经济将更快复苏

路透1月17日电---加拿大央行周二维持指标利率在1%不变,但表示2011年下半年经济走势强於预期,意味着加拿大经济应该较其原先预期的快三个月以实现全产能.

加拿大央行没有给予计划升息的新暗示,重申其在12月作出利率决定时所说,即加拿大经济有大量货币政策的刺激,且表示加拿大总体经济前景与10月时变动不大.

不过央行说,预料经济将在2013年第三季前重新实现全产能增长,且通胀率将回到2%的目标,较10月货币政策报告(MPR)的预期提早一季.

加拿大央行估计2011年经济成长2.4%,2012年成长2.0%,2013年成长2.8%.央行目前对2011年和2012年经济成长的预估高於之前的预期,但对2013年经济成长的预估低於之前的预期.

根据央行过去几个月的声明来判断,经济提早恢复到全产能不一定代表央行即将升息.央行在7月的MPR表示,因为受到经济阻力,利率政策可能"偏离其长期水平,尽管通胀处於目标水平且经济产出处於潜在水准."

加拿大央行在16个月来保持利率不变.

加拿大央行表示,通胀略微上升,总体和核心CPI将在2013年第三季达到2%,原先预估为2013年末.

加拿大央行称,家庭负债与收入之比将进一步增长,有利的融资条件将支撑消费者支出和楼市.商业投资增长率将下降,净出口对经济增长毫无助益.

加拿大央行称,2011年下半年美国经济复苏较此前预期更加强劲,但预计未来经济增长步伐更加温和；目前较10月时预计欧洲经济衰退程度将更深且历时更久,预计当局将遏制危机.

加拿大央行称,截至2013年底,除石油外所有商品价格将低於10月时的预估.(完)