日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透1月17日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月17日(二)
无重要指标公布.
1月18日(三)
0430 日本工业生产(较上月) 11月修正值 -- -2.6%
产能利用率指数(较上月) -- +4.1%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,863
外资投资日股(亿日圆) -- 买超431
1月19日(四)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 1月 -- 负5
1月20日(五)
无重要指标公布.
--------------------------------1月23日当周----------------------------------
1月23日(一)
无重要指标公布.
1月24日(二)
0330 日本央行利率决定 1月 -- 0.10%
2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 逆差6,847
出口(较上年同期) -- -4.5%
进口(较上年同期) -- +11.4% (完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
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