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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 06:23 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初稳定在低位附近,中国数据备受关注

* 欧元兑美元逼近17个月低点,兑日圆接近11年低位

* 中国数据表现是影响亚洲时段风险偏好的关键

* 希腊债务互换谈判亦受瞩目

路透悉尼1月17日电---欧元兑美元周二在亚洲交易时段盘初在略高於17个月低点处徘徊,此前标准普尔调低欧洲救助基金的信用评级,令欧元区再受打击.

不过市场对标普此举的反应平静,因为一切已在预期之中.标普表示,在调降法国和奥地利这两个欧洲金融稳定机构(EFSF)的担保国的评级後,(调降EFSF评级)是不可避免的.

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