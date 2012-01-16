〔东京汇市〕欧元盘初稳定在低位附近,中国数据备受关注

路透悉尼1月17日电---欧元兑美元周二在亚洲交易时段盘初在略高於17个月低点处徘徊,此前标准普尔调低欧洲救助基金的信用评级,令欧元区再受打击.

不过市场对标普此举的反应平静,因为一切已在预期之中.标普表示,在调降法国和奥地利这两个欧洲金融稳定机构(EFSF)的担保国的评级後,(调降EFSF评级)是不可避免的.