〔东京汇市〕欧元盘初稳定在低位附近,中国数据备受关注

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
* 欧元兑美元逼近17个月低点,兑日圆接近11年低位
* 中国数据表现是影响亚洲时段风险偏好的关键
* 希腊债务互换谈判亦受瞩目
路透悉尼1月17日电---欧元兑美元周二在亚洲交易时段盘初在略高於17个月低点处徘徊,此前标准普尔调低欧洲救助基金的信用评级,令欧元区再受打击.
不过市场对标普此举的反应平静,因为一切已在预期之中.标普表示,在调降法国和奥地利这两个欧洲金融稳定机构(EFSF)的担保国的评级後,(调降EFSF评级)是不可避免的.
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。