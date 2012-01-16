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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 06:46 BJT

全球外汇市场1月17日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议後举行新闻发布会.

-- - 澳洲1月消费者信心指数.

-- - 欧盟/IMF/欧央行官员访问希腊.

-- - 欧盟执委会对具有争议的匈牙利央行立法和其他立法的合法性做出裁定.

0740 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev等在中东欧论坛发表演讲.

0930 - 英国12月消费者物价指数(CPI).

1000 - 德国1月ZEW经济景气判断指数.

1000 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)12月终值.

1330 - 美国1月纽约联邦储备银行制造业指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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