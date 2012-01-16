全球外汇市场1月17日主要消息

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议後举行新闻发布会.
-- - 澳洲1月消费者信心指数.
-- - 欧盟/IMF/欧央行官员访问希腊.
-- - 欧盟执委会对具有争议的匈牙利央行立法和其他立法的合法性做出裁定.
0740 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev等在中东欧论坛发表演讲.
0930 - 英国12月消费者物价指数(CPI).
1000 - 德国1月ZEW经济景气判断指数.
1000 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)12月终值.
1330 - 美国1月纽约联邦储备银行制造业指数.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 程琳
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